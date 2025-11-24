BIST 10.853
12 yaşındaki çocuk okulda kalp krizi geçirdi

Malatya'da 12 yaşındaki Sude, okulda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Acı olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.’nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

