BIST 10.853
DOLAR 42,44
EURO 49,04
ALTIN 5.554,15
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'yi kutladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'yi kutladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Abone ol

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin tebrik edildiği paylaşımda, "Azerbaycan, COP29 Başkanı olarak bu önemli misyonun başarıyla hayata geçirilmesini desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadesi yer aldı.

COP31'in müzakere başkanı olan Avustralya'nın da kutlandığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de başarılar diliyor ve COP31’in, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabalara önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Brezilya'da gerçekleştirilen COP30'da, 2026'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verilmişti.

COP31'e ev sahipliği için aday olan diğer ülke Avustralya'nın ise konferansın müzakere başkanlığını yürütmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Cenevre'deki müzakerelerin sonuçlarına dair dikkat çeken açıklama
Rusya'dan Cenevre'deki müzakerelerin sonuçlarına dair dikkat çeken açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası! Fiyat ve tarihler duyuruldu
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası! Fiyat ve tarihler duyuruldu
Ferdi Zeyrek'in ölümü! Bir gece önce su sızıntısı yaşanmış
Ferdi Zeyrek'in ölümü! Bir gece önce su sızıntısı yaşanmış
Kakao fiyatları çok sert geriledi
Kakao fiyatları çok sert geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı ziyaretiyle ilgili son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı ziyaretiyle ilgili son dakika açıklaması
Mersin'de vahşet! Hafriyat döküm alanında halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Kokmasın diye...
Mersin'de vahşet! Hafriyat döküm alanında halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Kokmasın diye...
New York ve Tokyo'nun ardından Londra da 'turist vergisi'ne hazırlanıyor!
New York ve Tokyo'nun ardından Londra da 'turist vergisi'ne hazırlanıyor!
CHP Genel Başkanı Özel'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
CHP Genel Başkanı Özel'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
İmralı bilmecesi! Komisyon heyeti İmralı'ya ne zaman gidecek? Feti Yıldız'dan dikkat çeken mesaj
İmralı bilmecesi! Komisyon heyeti İmralı'ya ne zaman gidecek? Feti Yıldız'dan dikkat çeken mesaj
YPG de silah bırakacak mı? Mazlum Abdi bombayı patlattı meğer İmralı'ya...
YPG de silah bırakacak mı? Mazlum Abdi bombayı patlattı meğer İmralı'ya...
THY'den bilet kampanyası! Tarihler duyuruldu
THY'den bilet kampanyası! Tarihler duyuruldu
UlaşımPark Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi
UlaşımPark Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi