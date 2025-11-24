Ferdi Zeyrek'in ölümü! Bir gece önce su sızıntısı yaşanmış

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayda, bir gün önce havuzda su sızıntısı yaşandığı ve bu durumun Zeyrek'e bildirilmediği ortaya çıktı.

Abone ol

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yargılama 5 Aralık günü başlayacak. Soruşturmaya ilişkin iddianame geçen günlerde tamamlanıp, mahkemeye sunulmuştu.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianameye İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden beş kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı bir de bilirkişi raporu girmişti.

Rapordan yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Buna göre; havuz motorunun daha önce de arıza verdiği ve bobinajının bakım-onarımının yapıldığı da raporda yer aldı.

Raporda; olaydan beş gün önce havuza tuz cihazı taktırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştuğu, site güvenlik görevlisi Ahmet S. tarafından suyun dalgıç pompasıyla tahliye edildiği, bu sırada elektrik panosundaki şartelin art arda attığının rapora girdiği ifade edildi.

"DURUM ZEYREK'E BİLDİRİLMEDİ"

Durumun, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.'ye bildirildiği, motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yapıldığı ancak Ahmet S.'nin bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği iddianamede yer aldı.

Ayrıca raporda olay günü ikizleriyle havuza giren Zeyrek'in, suyun bulanık olmasından rahatsızlık duyduğu, üstünü değiştirdikten sonra makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlatıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA CEZA İSTENDİ

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli yapı kullanım izin belgesi biriminde kontrol elemanı olarak çalışan Ömer T. ve aynı birimde tekniker olarak görev yapan Murat S. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen isimler şöyle:

Ayrıca soruşturma kapsamında üzerlerine kusur izafe edilemeyen şüpheliler A.A., Zafer M., M.Y.P., S.P., Ş.İ.T., M.S., E.T., H.S. ve H.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



İLK DURUŞMA 5 ARALIK'TA YAPILACAK

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ikisi tutuklu 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi.

Daha sonra üstü kapatılan havuz, Zeyrek'in çocukları için oyun alanına dönüştürüldü.