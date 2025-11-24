BIST 10.853
Rusya'dan Cenevre'deki müzakerelerin sonuçlarına dair dikkat çeken açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'den, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" ile ilgili yapılan müzakerelerin sonuçlarına dair resmen bilgi almadıklarını belirterek, "Bekleyeceğiz. Anlaşılan süreç devam ediyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planı" ile ilgili Cenevre'de dün yapılan müzakereleri değerlendirdi.

Bu müzakerelerin sonuçlarına dair ABD'den bilgi alıp almadıkları yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, müzakerelerle ilgili çıkan haberleri dikkatle takip ettiklerini kaydederek, "Resmen bir bilgi almadık. Müzakerelerin sonuçlarına dair yapılan açıklamaları takip ettik. Bekleyeceğiz. Anlaşılan süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin sunduğu planda Cenevre'deki müzakereler esnasında bazı değişikliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Resmi kanallardan gelen bilgilere göre hareket edilmeli. Şu anda böyle bir bilgiye sahip değiliz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasında barış planı ile ilgili görüşmelerin bu hafta planlanmadığını, ancak buna açık olduklarını dile getirdi.

