İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan açıklama

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, 29 Kasım'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. üyük ödülün 5 milyon TL olduğunu açıklayan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, projeye iki yıl sonra uluslararası bir boyut kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Beşiktaş'taki otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini, büyük ödülün 5 milyon lira olduğunu söyledi.

Mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanında ödülün ikişer milyon lira olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Başladığımız günden beri Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesini desteklemek, artırmak ve yeni nesilleri akademik çalışmaya, bilim insanı olmaya, araştırmacı olmaya teşvik etmek için yaptığımız İlim Yayma Ödülleri, yıllar geçtikçe farklı misyonları da üstlenerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, yaptıkları çalışmalarla İlim Yayma Ödülleri'ni, ödül sahipleriyle kamuoyu arasında adeta bir köprü, araştırmacıların çalışma yaptıkları sahaları, araştırma konularını ve Türkiye'de genel olarak bilimsel çalışmanın ve araştırmanın sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaları için de bir platform haline getirmeyi başardıklarını dile getirdi.

İki yıl sonra uluslararası boyut kazandırılması planlanıyor

Projeye başladıkları zaman 10 yıl içinde ödüllerin uluslararası boyut kazanmasını hedeflediklerini ifade eden Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"İki yıl sonraki ödülümüzle birlikte bir uluslararası yönün de İlim Yayma Ödülleri'ne kazandırılmasını planlıyoruz. Cumartesi akşamı dördüncü İlim Yayma Ödülleri'nin sahiplerini tanıyacağız ve ödülden sonraki dönemde de ödül sahiplerimizin akademik çalışmalarını, araştırmalarını ve o alanlardaki akademik çalışmanın gelişimini kamuoyuyla daha yoğun bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz."

Bilal Erdoğan, Türkiye'deki bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla arttığının farkında olduklarını, hedeflerinin bunu destekleyerek güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki gelişimlerinin olumlu olduğunu gördüklerini söyleyen Bilal Erdoğan, "Ortaokul, lise düzeyinde TIMS ve PISA değerlendirmelerinde OECD ülkeleri arasında son 23 yılda en hızlı yükselen ülkeyiz. Birçok kategoride ilk 5'e, ilk 10'a girmeye başladık. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitimin akademik sonuçlarıyla ilgili hızla olumlu gelişmelere şahit oluyoruz. Bunların artık dünyada üst düzey rekabeti besleyecek düzeye gelmesini arzu ediyoruz. Umut ediyoruz ki İlim Yayma Ödülleri olarak bizler, bunu teşvik edebilmeye devam edelim." şeklinde konuştu.

"Sağlık sektöründe de yakında yerli ve milli çıkışlarımız olacak"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de 1951'de kurulan cemiyetin Türkiye'nin eski sivil toplum kuruluşlarından olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

Uzun yıllardan beri farklı alanlarda ülkeye ve millete hizmet eden gençler yetiştirdiklerinin altını çizen Tülün, şöyle konuştu:

"Kavga eden, dövüş eden değil üreten, mesafe kateden gençler bizim gururumuz. Bir yandan gençlerimizi akademik çalışmalara teşvik ederken bir yandan da akademisyenlerimizin başarılarını milletimize tanıtmak, onların da tanınmalarını sağlamak istiyoruz. Savunma sanayisinde yeni buluşlar, devreye alınan araçlar, nasıl bayrağımızı daha özgür ve hür dalgalandırmaya vesile oluyorsa ümit ediyorum ki sağlık sektöründe de yakında çok daha güzel yerli ve milli çıkışlarımız olacak. Hocalarımızın bu konudaki çalışmalarına destek vermiş olmak, onları fırsatlarla buluşturmak, yatırımcılarla buluşturmak ve sonuçta da milletimizin refahını, milletimizin problemlerinin çözümlerini kolaylaştırıcı bir şekilde yapmak değerli."

Tülün, sivil toplumları güçlü ülkelerin daha da güçlü olduklarını, İlim Yayma olarak 75 yıldır bunu dert edinerek çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Başvuran 188 kurumun 174'ü üniversitelerden

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı İdris Sarısoy da bu yıl 134 üniversitenin rektörüne İlim Yayma Ödülleri'ni doğrudan anlattıklarını, 180 bin akademisyene de hem basılı hem de elektronik posta yoluyla ulaştıklarını söyledi.

Sarısoy, "Bu sene toplam 1324 başvuru aldık. 811 sosyal bilimler, 443 mühendislik ve doğa sağlık bilimleri, 30 başvuru da büyük ödüle olacak şekilde bir dağılım var. Büyük ödüle doğrudan başvuru olmadığı için aday gösterilme yoluyla oluyor. Kadın bilim insanlarımızın başvuru oranı yüzde 28, erkek oranı ise yüzde 72 civarında. Bu yıl toplam 188 farklı kurumdan başvuru aldık. Bu kurumların 174'ü üniversiteler. 204 üniversitenin olduğu bir yerde, 174 farklı üniversiteden başvuru almak, bizim için de gerçekten son derece kıymetliydi." diye konuştu.

Sarısoy, başvuruların değerlendirilmesinde 29 kişiden oluşan bilim kurulu, 202 teknik uzman, 58 bilimsel hakem ve 19 onur kurulu üyesinin bulunduğu 316 bilim insanının görev aldığını anlattı.

Sadece başvurular arasından seçim yapıp ödül dağıtmadıklarını, projeleri takip ettiklerini de vurgulayan Sarısoy, "2023 Büyük Ödül Sahibi Prof. Dr. İbrahim Akduman Hocamızın kadınlarda meme kanserini erken evrede keşfeden cihaz geliştirmesi için iki sponsorla ve Sağlık Bakanlığımızla görüştük. Sayın Bakanımız, üretim başladığında 50 cihazı kendilerinin alacağı sözünü verdi. Yine ödül alan hocalarımızın bilimsel birikimlerini paylaşma anlamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile işbirliği yaptık. Yurt dışından ülkemize gelen YTB bursiyerlerine hocalarımız danışmanlık yapacak." dedi.