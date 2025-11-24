Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Kurulda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin uyguladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum çalışmaları ve Yatırım Taahhütnameli Avans Kredisi programının hızlandırılması için yürütülen çalışmalar detaylı olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Türkiye ekonomisinin küresel rekabetçiliğini doğrudan etkileyecek kritik gündem maddeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ekonomim'in haberine göre Yüksek düzeyli katılımın dikkat çektiği toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi kilit bakanlar yer aldı. Kurulda ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile AK Parti'nin üst düzey isimleri de hazır bulundu.

GÜNDEM: YEŞİL DÖNÜŞÜM VE YATIRIMLAR

Toplantının ana gündem maddelerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin uyguladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) uyum çalışmaları ve Yatırım Taahhütnameli Avans Kredisi (YTAK) programının hızlandırılması oluşturuyor. SKDM’ye uyum, Türk ihracatçılarının Avrupa pazarlarındaki rekabet gücünü koruması açısından hayati önem taşıyor.

Bu kritik başlıkların yanı sıra, toplantıda devlet yardımlarının etki analizi de detaylı bir şekilde görüşülüyor. Bu analiz, verilen teşviklerin ekonomi üzerindeki verimliliğini ve hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek açısından önem taşıyor.

EKK toplantısının ardından, alınan kararlara ve değerlendirmelere ilişkin kamuoyuna yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.