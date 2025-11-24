Gürcistan'da düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini duyurdu.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.