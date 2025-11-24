BIST 10.853
Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon toplantısının başında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı.Öte yandan CHP milletvekilleri kasket taktı, CHP sıralarındaki masalara sebzeler, pamuk ve bir şişe mazot konularak tarım politikalarına eleştirilerde bulunuldu.

Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi - Resim: 1

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi - Resim: 2

Toplantı öncesinde CHP milletvekilleri kasket taktı, CHP sıralarındaki masalara traktör maketi, sebzeler, pamuk ve bir şişe mazot konularak tarım politikalarına eleştirilerde bulunuldu.

Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi - Resim: 3

Komisyon toplantısının başında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi.

Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi - Resim: 4

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, toplantı arasında kendi partisinin milletvekillerine tepki göstererek, "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum." dedi.

