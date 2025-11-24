Yemeksepeti'nde üst düzey atama

Yemeksepeti'nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Damla Akgüner atandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım itibarıyla yeni görevine başlayan Akgüner, Yemeksepeti'nin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ticari operasyonlarına liderlik edecek.

Kariyerine McKinsey & Company'de başlayan Akgüner, şirketin İstanbul, Dubai ve Berlin ofislerinde yedi yıl boyunca danışman olarak çalıştı. Bu süreçte Akgüner, farklı sektörlerde strateji, büyüme ve organizasyonel dönüşüm alanlarında çok sayıda uluslararası projeye liderlik etti.

Akgüner, Yemeksepeti'ne strateji ve dönüşüm tecrübesiyle katıldı

Kasım 2023'te Delivery Hero bünyesine katılan Akgüner, burada Uluslararası Pazarlar ekibinde Bölge Direktörü olarak görev yaptı ve foodora ile Yemeksepeti markalarından sorumlu oldu.

Akgüner, lisans eğitimini Almanya'da Mannheim Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra University of Chicago Booth School of Business'ta İşletme Yüksek Lisansı programıyla akademik eğitimine devam etti.

Akgüner'in yeni görevinde şirketin iş ortaklarıyla olan ilişkilerini daha da geliştirmesi ve ticari başarıların artırılması hedefleniyor.