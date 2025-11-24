Türkiye’nin ilk makine halısını üreten Gümüşsuyu halı sektörde bir ilke imza atıyor!

BIST 10.853
Gümüşsuyu, 1952’de Türkiye’nin ilk makine halısını üreterek üstlendiği tarihsel liderlik misyonunu, sürdürülebilirlik alanındaki vizyoner adımıyla pekiştirmiş oldu: Sektör tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de halı sektörünün GRI uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Üstün tasarım anlayışı ve kaliteli ürünleriyle sektörünün köklü markalarından biri olan Gümüşsuyu, sürdürülebilirlik alanında da halı sektörünün standartlarını yükselten öncü konumunu pekiştirdi: Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını uluslararası standartlara uygun kapsamlı bir raporla açıklayarak halı sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirlik dönemini başlatan ilk şirket oldu.

Yarım asrı aşan üretim tecrübesini inovasyon ve çevresel sorumlulukla birleştiren Gümüşsuyu, enerji maliyetlerini azaltmak ve enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek  amacıyla çatı ve arazi tipi lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) projelerini devreye aldı. Gümüşsuyu, 2025-2026 itibarıyla elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı taahhüt ederek enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı taahhüt etti.

Sürdürülebilirlik raporunda, gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde 2022–2024 arasında sera gazı emisyonlarında %20’nin üzerinde azalma sağlandığı bildirildi. Küresel regülasyonlara uyum kapsamında AB Yeşil Mutabakatı ve SKDM gerekliliklerine hazırlanan Gümüşsuyu, ISO 9001, 14001, 50001 ve 27001 standartlarıyla operasyonel risklerini uluslararası seviyede yönettiğini ve 2053 Net Sıfır hedefini destekleyen uzun vadeli yol haritasını güçlendirdiğine de sürdürülebilirlik raporunda yer verdi.

Gümüşsuyu Genel Müdürü Ramazan Baran, yayımlanan raporun şirketin sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları ekledi:

“Gümüşsuyu’nun köklü geçmişinden gelen yenilikçi ruhu geleceğe taşıyor; sektör adına önemli bir kilometre taşını hayata geçirmenin gururunu tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca bir gereklilik değil, uzun vadeli değer yaratmanın temel stratejik unsuru olarak görüyoruz. Bu yolculukta bize güvenen çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyor; şeffaf, hesap verebilir ve dirençli bir kurumsal yapıyı birlikte büyütmeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.”

