CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iktidara geldiklerinde öğretmenler için yapacakları çok iş olduğunu belirterek, "Yeni bir milli eğitim personel kanunu üzerinde sendikalarımızla çalışmaya başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen unvanını aldığı gün olduğunu anımsatan Özçağdaş, "Atamızın önderliğinde başlayan eğitim seferberliğinde, Cumhuriyet bir eğitim devrimi olarak köy köy, kasaba kasaba, kent kent öğretmenler eliyle büyümüş ve güçlenmiştir." dedi.

Atama bekleyen öğretmen sayısının 1 milyon olduğunu belirten Özçağdaş, kontenjan dağılımında dengesizlikler olduğunu, bu yıl açıklanan 15 bin atamanın 11 bin 345'inin sadece 5 branşa, diğer branşlara ise 3 bin 655 kontenjan verildiğini söyledi.

Mülakat sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanmasına rağmen atama sürecinin geciktiğini aktaran Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Akademileri yine bu iktidarın yanlış ve kararsız politikalarının bir başka örneği oldu. Açıldı, kapatıldı, yeniden açıldı. Şimdi bu akademilerde 10 bin öğretmenin Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile birlikte göreve alınacağı söylendi. Temmuz ayında yapıldı. Sınavda başarılı olan öğretmenler son açıklamalara göre 12 ay boyunca eğitim alacaklar. En iyi ihtimalle 1 Ocak'ta göreve başlayacaklarını düşünürsek öğretmenlerimiz 255 gün sonra atamaları tamamlanmış olacak."

Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkının kaldırılmasına da tepki gösteren Özçağdaş, güvenceli istihdam ve eşit özlük hakları taleplerinin görmezden gelindiğini öne sürdü.

Öğretmenliğin toplumun en saygın mesleklerinden biri olduğunu dile getiren Özçağdaş, şunları söyledi:

"CHP olarak iktidara geldiğimizde öğretmenlerimiz için yapacağımız çok iş var. Tüm eğitim çalışanlarının hak ve sorumluluklarını mesleğin statüsünü güçlendirecek yeni bir milli eğitim personel kanunu üzerinde sendikalarımızla çalışmaya başlamış durumdayız. Tüm öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz. Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğini bir maaş tutarında eğitim öğretim yılı başında tüm eğitim çalışanlarına öğretmenlerimizle birlikte vereceğiz. Kadrolu-sözleşmeli ayrımını kaldıracağız. Ücretli öğretmenlik uygulamasına derhal son vereceğiz. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler için taban maaş düzenlenmesi getireceğiz ve tüm öğretmenlerin eşit haklara ve maaşlara sahip olmasını sağlayacağız."

