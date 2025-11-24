İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırısındaki istihbarat ve operasyonel hatalarla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, daha önce istifa eden birçok üst rütbeli komutanı sembolik bir kararla görevden aldı. Komutanların sicil kayıtlarında “istifa” yerine “görevden alma” ibaresi yer alacak ve hiçbirinin yedek kuvvetlerde görev yapamayacağı belirtildi.

Abone ol

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda yaşanan ağır güvenlik ve istihbarat zafiyetleri nedeniyle sorumluluğu bulunan bazı üst düzey komutanlar hakkında yeni bir karar aldı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Zamir daha önce istifa etmiş olsalar bile bu komutanları resmen görevden aldığını açıkladı.

Zamir, kararın açıklandığı toplantıda istifa eden komutanların da bulunduğu üst rütbeli ordu mensuplarıyla bir araya geldi. Komutanların zaten görevden ayrılmış olmaları nedeniyle bu adım sembolik bir nitelik taşıyor; ancak sicil kayıtlarında ayrılış nedenleri artık “istifa” değil, “görevden alınma” olarak yer alacak. Ayrıca bu isimlerin yedek kuvvetlerde görev alma hakları da kaldırıldı.

GÖREVDEN ALINAN ÜST DÜZEY İSİMLER

Zamir’in görevden aldığı komutanlar

arasında 7 Ekim’deki istihbarat ve operasyonel hatalar nedeniyle daha önce kendi isteğiyle ayrılan önemli isimler bulunuyor:

İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Aharon Halifa:

Halifa, yönettiği birimin başarısızlığını gerekçe göstererek 22 Nisan 2024’te istifa etmişti.

Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Oded Basyuk:

7 Ekim’deki operasyonel zafiyetleri gerekçe göstererek 4 Mart’ta görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman:

İsrail’in güneyindeki savunma hatlarının çökmesi konusunda sorumluluk üstlenerek, “7 Ekim'deki başarısızlığını ömür boyu unutmayacağını” belirttiği açıklamasıyla 21 Ocak’ta istifa etmişti.

Bu isimlere ek olarak görevden alınan diğer komutanlar şunlar:

Birim 8200’ün eski komutanı Tuğgeneral Yossi Sariel:

Eylül 2024’te istifa etmişti.

Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld:

Haziran 2024’te görevini bırakmıştı.

Eski Güney Komutanlığı İstihbarat Şefi Albay Ariel Lubovski:

Ast bir subayla ilişki yaşadığı gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılmıştı.

MEVCUT KOMUTANLARA KINAMA CEZASI

Genelkurmay Başkanı Zamir, soruşturma kapsamında sadece eski komutanlar hakkında değil, görevdeki bazı kritik isimler hakkında da disiplin kararı aldı. Zamir, istihbarat ve operasyonlarda rolü olan mevcut komutanlara “kınama” cezası verdi.

Kınama cezası alan ancak görevine devam edecek olan isimler arasında şunlar bulunuyor:

Shlomi Binder:

7 Ekim’de Harekat Dairesi Başkanıydı; şu anda AMAN Başkanı.

Tomer Bar:

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı.

Koramiral David Sa'ar Salama:

Donanma Komutanı.

SORUŞTURMA ELEŞTİRİLDİ, BAĞIMSIZ KOMİSYON ÇAĞRISI YAPILDI

7 Ekim’e ilişkin ilk soruşturma eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yönetiminde yürütülmüştü. Zamir göreve geldikten sonra bu süreci yeniden ele almak için dışarıdan bağımsız uzmanlardan oluşan bir heyet görevlendirdi.

Geçen hafta raporunu sunan heyet, ordunun yürüttüğü soruşturmayı “yetersiz” bulduğunu açıkladı. Zamir ise ordunun 7 Ekim’deki başarısızlığından sorumlu olduğunu kabul etti ancak tam sonuçlara ulaşmak için “bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması” gerektiğini vurguladı.