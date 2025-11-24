BIST 10.896
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı

Schneider Electric'te Türkiye ve Orta Asya Global Pazarlama, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine Elif Duygu Özyurt atandı.

Schneider Electric çatısı altında çeşitli sorumluluklar üstlenen Özyurt, yeni pozisyonunda Türkiye ve Orta Asya pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerine, iş geliştirme süreçlerine ve bölgesel stratejilerin belirlenmesine liderlik edecek.

Özyurt, 20 yılı aşkın kariyerinde ulusal ve uluslararası firmalarda üst düzey rollerde bulunurken Schneider Electric'te de Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak markanın itibar yönetimi, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik iletişimi gibi alanlarda önemli çalışmalara liderlik etti.

Şirkete dönmeden önce The Coca-Cola Company'de Türkiye İletişim Direktörü olarak görev yapan Özyurt, yeni pozisyonunda önceki sorumluluklarına ek olarak bölge stratejileri ve iş geliştirme alanlarına da liderlik edecek.

Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu olan Elif Duygu Özyurt, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesinde Endüstri Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarına devam eden Özyurt, Bahçeşehir Üniversitesinde İletişim alanında doktora derecesini aldı.

Kariyeri boyunca enerji, sağlık, telekomünikasyon ve teknoloji gibi farklı sektörlerde, Alcatel-Lucent, Nokia ve Novartis gibi global şirketlerde yöneticilik yapan Özyurt, karmaşık matris organizasyonlarda marka itibarı, paydaş katılımı ve iş büyümesini destekleyen iletişim ve pazarlama stratejilerini yönetti.

