Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 10 AEZ 115 plakalı kamyon, E-87 kara yolu Akçay Mahallesi girişindeki kavşakta Ö.T. yönetimindeki 10 ALS 335 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada kamyona da arkasından gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 KC 291 plakalı panelvan çarptı. ​​​​​​​

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada panelvan ve otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan R.Ç, Ç.Ç, N.K, N.G. ve F.A. yaralandı.

Araçta sıkışan bir yaralı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

