BIST 10.896
DOLAR 42,44
EURO 49,04
ALTIN 5.560,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari'de kar yolları kapattı! 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı

Hakkari'de kar yolları kapattı! 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Abone ol

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından Yüksekova ve Şemdinli'de 22 üs bölgesinin yolu kapandı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...
Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...
Arçelik ve Beko'dan Öğretmenler Günü'ne özel dev kampanya! 30 Kasım'a kadar sürecek
Arçelik ve Beko'dan Öğretmenler Günü'ne özel dev kampanya! 30 Kasım'a kadar sürecek
Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı
İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı
İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı
Türkiye’nin ilk makine halısını üreten Gümüşsuyu halı sektörde bir ilke imza atıyor!
Türkiye’nin ilk makine halısını üreten Gümüşsuyu halı sektörde bir ilke imza atıyor!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, basın toplantısı düzenledi
Demet öğretmen iki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor
Demet öğretmen iki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor
CHP'den Özgür Özel yönetimine peş peşe mektup
CHP'den Özgür Özel yönetimine peş peşe mektup