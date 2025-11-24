BIST 10.896
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

