Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama!

Kremlin’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Ukrayna konusu başta olmak üzere Türkiye ve Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada Putin’in, Rusya'nın Ukrayna krizinde siyasi ve diplomatik çözüme bir kez daha dikkat çektiği aktarıldı.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere sürecine mümkün olan her türlü yardımı sağlama niyetini ve bu amaçlar için İstanbul'u platform olarak sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade ettiğini de belirtti.

Görüşmede, Putin ve Erdoğan’ın, Ukrayna konusunda iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

