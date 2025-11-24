Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı uyardı. Ev temizlik ürünleri arasında bulunan iki ürün hakkında toplatma kararı verildi. Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine dahil edilen 2 temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünler raflardan birer birer kaldırılıyor. Bu kapsamda kullanımı yaygın olan iki lavabo açıcının satışı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Roy Marka lavabo açıcı ile Meltem marka kostik lavabo açıcılar hakkında “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması” şeklinde önlem alındığı belirtildi. Güvensizlik nedeni ise “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk” olarak belirtildi.

BİLDİRİM NO 2025110004

BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025

BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı

ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı

MARKA Meltem

MODEL / SERI NO / PARTI NO 1310-72-2

ÜRÜN TANIMI Kostik Lavabo Açıcı

ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk

BİLDİRİM NO 2025110005

BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025

BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı

ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı

MARKA Roy

MODEL / SERI NO / PARTI NO 600 Mg Beyaz Plastik Şişe

ÜRÜN TANIMI Lavabo Açıcı

ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk