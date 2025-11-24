Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı uyardı. Ev temizlik ürünleri arasında bulunan iki ürün hakkında toplatma kararı verildi. Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine dahil edilen 2 temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.Abone ol
Bakanlık tarafından yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünler raflardan birer birer kaldırılıyor. Bu kapsamda kullanımı yaygın olan iki lavabo açıcının satışı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Roy Marka lavabo açıcı ile Meltem marka kostik lavabo açıcılar hakkında “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması” şeklinde önlem alındığı belirtildi. Güvensizlik nedeni ise “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk” olarak belirtildi.
BİLDİRİM NO 2025110004
BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025
BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı
MARKA Meltem
MODEL / SERI NO / PARTI NO 1310-72-2
ÜRÜN TANIMI Kostik Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk
BİLDİRİM NO 2025110005
BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025
BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı
MARKA Roy
MODEL / SERI NO / PARTI NO 600 Mg Beyaz Plastik Şişe
ÜRÜN TANIMI Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk