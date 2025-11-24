BIST 10.902
DOLAR 42,43
EURO 48,93
ALTIN 5.571,26
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor

Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı uyardı. Ev temizlik ürünleri arasında bulunan iki ürün hakkında toplatma kararı verildi. Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine dahil edilen 2 temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.

Abone ol

Bakanlık tarafından yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünler raflardan birer birer kaldırılıyor. Bu kapsamda kullanımı yaygın olan iki lavabo açıcının satışı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Roy Marka lavabo açıcı ile Meltem marka kostik lavabo açıcılar hakkında “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması” şeklinde önlem alındığı belirtildi. Güvensizlik nedeni ise “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk” olarak belirtildi.

BİLDİRİM NO 2025110004
BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025
BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı
MARKA Meltem
MODEL / SERI NO / PARTI NO 1310-72-2
ÜRÜN TANIMI Kostik Lavabo Açıcı

ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk 

BİLDİRİM NO 2025110005
BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025
BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı
MARKA Roy
MODEL / SERI NO / PARTI NO 600 Mg Beyaz Plastik Şişe
ÜRÜN TANIMI Lavabo Açıcı

ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de ateşkese rağmen günde 600 tırdan sadece 200'ü içeri girebiliyor
Gazze'de ateşkese rağmen günde 600 tırdan sadece 200'ü içeri girebiliyor
Özgür Özel Akın Gürlek'e "sert kayaya çarptın oğlum" demişti mahkeme kararını verdi
Özgür Özel Akın Gürlek'e "sert kayaya çarptın oğlum" demişti mahkeme kararını verdi
15 bin öğretmen atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır
15 bin öğretmen atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır
Süper Lig'in altını üstüne getiren kulübe haciz şoku! Kapanıyor mu?
Süper Lig'in altını üstüne getiren kulübe haciz şoku! Kapanıyor mu?
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalarla ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalarla ilgili iddialara yalanlama
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Hakkari'de kar yolları kapattı! 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı
Hakkari'de kar yolları kapattı! 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...
Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...
Arçelik ve Beko'dan Öğretmenler Günü'ne özel dev kampanya! 30 Kasım'a kadar sürecek
Arçelik ve Beko'dan Öğretmenler Günü'ne özel dev kampanya! 30 Kasım'a kadar sürecek
Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor