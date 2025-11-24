BIST 10.902
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2026'da ev sahipliğini ve başkanlığını yürüteceği COP31 Taraflar Konferansı'na ilişkin, "Hepimiz için gurur vesilesi olan bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin gelecek yıl COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz için gurur vesilesi olan bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir. 196 ülkenin aynı masaya oturacağı tarihi zirvenin, iklim krizinin yükünü en fazla taşıyan ülkelere, güçlü bir rehberlik ve dayanışma sunulması için dönüm noktası olacağına inanıyorum. COP31'in daha adil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya adına kararlı, etkili ve somut neticelere vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, sürece katkı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

