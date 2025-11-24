BIST 10.853
DOLAR 42,44
EURO 49,04
ALTIN 5.554,15

Sıcaklıklar bir anda çakılacak, kar fena bastıracak! Orhan Şen tarihi verdi

|
Sıcaklıklar bir anda çakılacak, kar fena bastıracak! Orhan Şen tarihi verdi

Türkiye geçtiğimiz hafta yazdan kalma günler yaşadı. Sıcaklıklar bir anda 5-8 derece arttı, yurt genelinde yağışlar durdu. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklama ile kar yağışı bekleyen illeri açıkladı. Sıcaklıkların düşeceği tarihi işaret eden Şen, Ege ve Batı Akdeniz'e uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Sıcaklıklar bir anda çakılacak, kar fena bastıracak! Orhan Şen tarihi verdi - Resim: 1

Türkiye'ye bir türlü kış gelmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sıcaklıklar tavan yaptı, yağışlara pastırma yazı arası verildi. 

18
Sıcaklıklar bir anda çakılacak, kar fena bastıracak! Orhan Şen tarihi verdi - Resim: 2

Yaz severler sıcaklıkların artmasını beklerken, Hava Tahmin Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı bekleyenlere müjdeyi verdi. Şen sosyal medyada yaptığı açıklama ile kar yağışı için tarih verdi.

28
Sıcaklıklar bir anda çakılacak, kar fena bastıracak! Orhan Şen tarihi verdi - Resim: 3

ARALIK AYINDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Öte yandan uzman isim İstanbul'da devam eden yağış için açıklamada bulunarak sağanağın Ankara'ya geçeceğini bildirdi. 

38
Sıcaklıklar bir anda çakılacak, kar fena bastıracak! Orhan Şen tarihi verdi - Resim: 4

Şen, "Bugün yarın sıcaklıklar ortalamaya döndü etkisiz yağmur İstanbul'un Anadolu yakasında bugün devam eder. Yağış Ankara'ya gidecek. Çarşamba sıcaklık tekrar ortalama üzerine çıkar hafta sonu tekrar yağış gelir. Sıcaklıklar aralık ayının ilk haftasının sonunda düşer. Anadolu'da Kayseri Sivas'ın doğusunda yükseklerde kar ve karla karışık yağmur görülür." ifadelerini kullandı.

48