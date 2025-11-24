Makatından hava verip öldürülmüştü! Muhammed'in cinayetiyle ilgili 3 kişi açığa alındı

ŞANLIURFA'da, marangoz atölyesinde kompresörle yapılan işkence sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed Kendirci'nin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kendirci'nin ilk olarak kaldırıldığı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli iki temizlik işçisi ve bir hemşire, delilleri yok ettikleri iddiasıyla açığa alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde hava kompresörüyle işkenceye maruz kaldıktan sonra yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed Kendirci ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Kendirci'nin işkence sonrası ilk götürüldüğü hastane olan Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli iki temizlik personeli ve bir hemşirenin açığa alındığı bildirildi.

Açığa alma kararının arkasında, soruşturma için kritik önem taşıyan bir delilin kaybolması iddiası yatıyor.

Olaydan sonra Muhammed Kendirci'nin hastaneye ilk getirildiğinde üzerinde bulunan pantolonun, daha sonra görevli temizlikçiler tarafından çöpe atıldığı ve bu şekilde ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Bu iddianın, delillerin karartılması şüphesini doğurması üzerine soruşturma hastane personeline de uzatıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.