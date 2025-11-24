BIST 10.902
Yapay zeka, şampiyonu ve küme düşecek takımları belirledi

Yapay zeka tarafından yapılan Süper Lig simülasyonunda, sezonun şampiyonunun Galatasaray olacağı, Fenerbahçe'nin ise üç puan geride ikinci sırada yer alacağı tahmin edildi. Simülasyon ayrıca Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Eyüpspor’un küme düşeceğini, Gençlerbirliği’nin ise 34 puanla ligde kalacağını öngördü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken yapay zekadan yeni tahmin geldi. Yapılan simülasyonda bu sezon Süper Lig'den düşecek takımlar da öngörüldü. 

YAPAY ZEKAYA GÖRE KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Yapay zekaya göre Süper Lig'de sezonu son sırada tamamlayıp küme düşecek takım Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibinin sezonu 24 puanla bitireceği tahmin edildi. Karagümrük'ün an itibarıyla 8 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de küme düşeceği tahmin edilen bir diğer takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

Süper Lig'de bu sezon küme düşecek son takım olarak ise Eyüpspor tahmin edildi. Simülasyona göre İstanbul ekibi 31 puan toplayarak lige veda edecek. 

GENÇLERBİRLİĞİ LİGDE KALACAK

Küme düşme hattının hemen üzerinde ise Gençlerbirliği yer aldı. Başkent ekibinin 34 puan toplayarak ligde kalacağı tahmin edildi.

İLK 5 SIRAYI AÇIKLADI

Yapay zekaya göre sezonu 5. sırada tamamlayan takım Samsunspor olacak. Kırmızı-beyazlılar sezonu 58 puanla tamamlayacak.

Sezonu 4. sırada bitirecek takımın ise Beşiktaş olacağı tahmin edildi. Siyah-beyazlıların da Samsunspor gibi 58 puan toplayacağı öngörüldü.

Yapay zeka bu sezon Süper Lig'i 3. bitirecek takımın Trabzonspor olacağını tahmin etti. Simülasyonda bordo-mavililerin 61 puan toplayacağı görüldü.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY!

Süper Lig'de sezonun ikincisi olarak Fenerbahçe öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin 2025-2026 sezonunu 81 puanla tamamlayacağı tahmin edildi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonunun ise Galatasaray olacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 84 puanla ipi göğüsleyeceği öngörüldü.

