SAĞLIK

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hastanelere kreş ve anaokulu kurulacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık ordusunun yüzde 57’sinin kadın olduğunu belirterek, kadın çalışanlara destek olmak amacıyla her hastaneye kreş ve anaokulu kurmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'nda, konuşmasına, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

HER HASTANEYE KREŞ VE ANAOKULU

Bakan Memişoğlu, 1,5 milyonluk sağlık ordusunun yüzde 57'sinin kadınlardan oluştuğunu da ifade ederek, "Yani kurumlar içinde en çok kadın çalıştıran bir kurumuz. Hem Milli Eğitim hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışanlarımıza özellikle de kadınlarımıza 'nasıl iyi bir çalışma ortamı oluştururuz' diye çalışıyoruz. Hastanelerimize kreş ve anaokulu konusunda planlamalar yapıyoruz. Biz her hastaneye anaokulu, kreş yapma çalışması içindeyiz. Çünkü anne, çocuğunu yanında, yakınında istiyor. Özellikle büyükşehirlerde planlama kapsamında çalışmaları yapıyoruz" dedi.

