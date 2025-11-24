Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme takım bul dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği üç oyuncuyla devre arasında yolları ayrılacak.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arası planlamasını hızlandırırken kadroda düşünmediği üç futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Bir yandan transfer takviyeleri için çalışan sarı-kırmızılı yönetim, diğer yandan gönderilecek isimler için son kararını verdi.

DEVRE ARASI ÖNCESİ NET MESAJ

Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Okan Buruk, devre arasında kadronun yeniden şekilleneceğinin sinyallerini vermişti.

Buruk, "Bu maç bizim için de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize karar vereceğiz. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" sözleriyle ayrılıklar için kapıyı aralamıştı.

YUSUF DEMİR'E VEDA KARARI

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, Gençlerbirliği maçındaki şansını iyi değerlendiremeyince gözden tamamen düştü.

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, Yusuf Demir'i devre arasında kadroda düşünmüyor ve oyuncuyla yollar ayrılacak.

BERKAN KUTLU VE AHMED KUTUCU DA AYRILACAK

Yusuf Demir'in yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutluya da izin verilecek.

Performansı beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu için ise gelecek tekliflerin değerlendirileceği, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.