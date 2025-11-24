Fatih Tekke: En zor maçlarımızdan biri olabilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada karşılaşmanın sezonun en zorlu sınavlarından biri olacağını belirterek takımının oyun disiplini ve taktiksel istikrarı koruması gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Bizim her maçımız zor. Bu maçın da zor olacağını düşünüyorum. Biz de iyi hazırlandık, oyuncularım iyi çalıştı. Oyun disiplinini ve duygusunu kaybetmememiz gerekiyor. Belki de şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan birisi.

Şunu söylemem lazım: Geçmişten kalan bir alışkanlığı olan ve yeni hocasıyla bunu devam ettiren, topa sahip olma yüzdesi çok olumlu. Fakat oyun tabelasıyla örtüşmüyor. Sakatlıklarından dolayı değişikleri var. Allah'tan Arsen geldi. Savic'in durumunu bekliyoruz. Bizim her maçımız zor. Rakibi göreceğiz. Biz de iyi hazırlandık. Oyuncularımız iyi çalıştı. 1 hafta-15 gündür söylediğim bir şey var: Taktiksel ve oyun disiplinini sürdürebilmek çok önemli bir şey. Kulübede iyi oyuncuları var. Belki oynayacağımız en zor maç olabilir.

Biz genç bir takımız. Son 20 günkü istemediğimiz durumlar oluştu. Alt taraftan bizimle antrenmana çıkan oyuncularımızı kadroya kattı. Bizim kazanmamız gerekiyor. Eğer biz o kendimize ait istediğimiz hem fiziksel hem duygusal durumu yukarıya taşıyamazsak iyi dediğimiz durumlarda zorlanıyoruz. Bu maç öyle bir maç değil. Çok zor bir maç bekliyoruz. Biz de kazanmak istiyoruz.