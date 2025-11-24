BIST 10.888
TBMM: Heyet İmralı’yı ziyaret etti, Olumlu sonuçlar alındı

TBMM'den yapılan açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı Adası'na gittiği açıklanırken "Sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Adası'na gittiği açıklandı. 

AÇIKLAMA YAPILDI

TBMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

"SÜRECİN POZİTİF İLERLEMESİ AÇISINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINMIŞTIR"

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

