BIST 10.888
DOLAR 42,42
EURO 48,91
ALTIN 5.575,97
HABER /  GÜNCEL

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

Abone ol

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Duran'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Ülkemizin tanıtımına, uluslararası iletişim gücümüzün artırılmasına ve kurumlar arası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık. Sayın Duran'a görevinde başarılar diliyor, verimli işbirliğimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum."

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ziyarete ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, iletişim stratejilerinin kültür ve turizm alanındaki çalışmalarla koordinasyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Duran, "Özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, Türkiye markasının ve ülkemizin kültürel birikiminin dünyaya daha güçlü bir dille anlatılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM: Heyet İmralı’yı ziyaret etti, Olumlu sonuçlar alındı
TBMM: Heyet İmralı’yı ziyaret etti, Olumlu sonuçlar alındı
Fransa’dan İsrail ve Lübnan’a itidal çağrısı
Fransa’dan İsrail ve Lübnan’a itidal çağrısı
Fatih Tekke: En zor maçlarımızdan biri olabilir
Fatih Tekke: En zor maçlarımızdan biri olabilir
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hastanelere kreş ve anaokulu kurulacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hastanelere kreş ve anaokulu kurulacak
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
Başakşehir - Trabzonspor / Canlı anlatım
Başakşehir - Trabzonspor / Canlı anlatım
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme takım bul dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme takım bul dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Koreli mevkidaşından ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Koreli mevkidaşından ortak açıklama
1 milyar Euro teklif almıştı! Yönetime sözleşme uzatmak istemediğini iletti
1 milyar Euro teklif almıştı! Yönetime sözleşme uzatmak istemediğini iletti
İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı
İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı
Prens iyice açıldı! Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde alkol satışına izin
Prens iyice açıldı! Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde alkol satışına izin
Yapay zeka, şampiyonu ve küme düşecek takımları belirledi
Yapay zeka, şampiyonu ve küme düşecek takımları belirledi