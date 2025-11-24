BIST 10.888
DOLAR 42,42
EURO 48,91
ALTIN 5.583,35
23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Sölöz İlkokulu’ndan 23 öğrenci tavuk şnitzel ve makarna tükettikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan 23 öğrenci tedavi altına alındı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Orhangazi ilçesindeki "Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı" tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su ve gıda numuneleri almak ve epidemiyolojik çalışma yürütmek üzere her iki okula da yönlendirilmiştir."

