Eski takım arkadaşlarından Edin Visca’ya moral ziyaretleri

Trabzonspor’un Başakşehir maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Edin Visca, hem bordo-mavili camiadan hem de eski takım arkadaşlarından yoğun destek gördü.

Abone ol

Trabzonspor'un Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Edin Visca, hem bordo-mavili camiadan hem de eski takım arkadaşlarından büyük destek gördü.

Galatasaray'da forma giyen eski Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, Visca'yı hastanede ziyaret etti. Yıldız futbolcunun, ziyaretçilerinin bu jesti karşısında oldukça duygulandığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZEL ZİYARET

Trabzonspor'un efsane ismi ve teknik direktörlüğünü yapmış olan Şenol Güneş de Visca'yı yalnız bırakmadı.

Tecrübeli teknik adamın ziyareti sırasında Visca şu sözleri söyledi:

"Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Çok büyüksünüz Şenol hocam, iyi ki varsınız…"

Güneş, Trabzonspor'da görev yaptığı süreçte Visca ile yakından çalışmış, Bosnalı futbolcu takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.

Bordo-mavili kulüpte sevilen futbolcu Visca'nın operasyonunun başarılı geçtiği aktarılırken, yıldız ismin sahalara dönüş süreci yakından takip ediliyor.