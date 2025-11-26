BIST 10.915
DOLAR 42,45
EURO 49,18
ALTIN 5.679,89
HABER /  SPOR

Real Madrid'de kriz çıktı! Arda Güler de aralarında

Real Madrid'de kriz çıktı! Arda Güler de aralarında

İspanyol basınına göre Real Madrid soyunma odası Xabi Alonso nedeniyle ikiye bölündü. Vinicius ve Valverde gibi yıldızlar Alonso'ya karşıyken, Arda Güler, Mbappe ve Courtois teknik adamı destekleyen isimler arasında yer alıyor. Bu durum kulüp içinde büyük bir krize işaret ediyor.

Abone ol

La Liga'da üst üste yaşanan puan kayıpları Real Madrid'de sarsıntı yarattı. Elche deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik sonrası Barcelona ile fark 1'e inerken, İspanyol basını kulübün içinde ciddi bir kriz yaşandığını duyurdu.

"El Partidazo de COPE" programında yer alan bilgilere göre, Real Madrid soyunma odası ikiye bölünmüş durumda ve ayrışmanın merkezinde teknik direktör Xabi Alonso bulunuyor.

ALONSO, BAZI OYUNCULARIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Habere göre Xabi Alonso takım içinde belirli bir grubun güvenini tamamen kaybetti. Teknik adama karşı konumlanan isimler:

Valverde
Vinicius Jr.
Rodrygo
Brahim Diaz
Endrick
Ferland Mendy
Camavinga'nın ise hangi gruba yakın olduğu belirsiz.

ARDA GÜLER ALONSO DESTEKÇİLERİ ARASINDA

Destekçi listesinde şu isimler bulunuyor;

Arda Güler
Mbappe
Courtois
Huijsen
Carreras

Arda Güler'in bu grupta yer alması, genç yıldızın Alonso ile iyi bir ilişki kurduğunu ve hocasının güvenini kazanmaya başladığını gösteriyor.

VİNİCIUS KRİZİ BÜYÜYOR

Soyunma odasındaki ayrışmayı derinleştiren bir diğer konu da Vinicius Jr. krizi.

İddialara göre, Vinicius, Alonso'yla çalışmaktan memnun değil. Yeni sözleşme için istediği maaş kabul edilmedi. Bu nedenle ayrılık ihtimali gündeme geldi. Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler gelebileceği konuşuluyor. Real Madrid'in mevcut durumu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Olympiakos deplasmanı öncesi büyük bir endişe yaratmış durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK borçlanmaları için kritik günler: Yeni yılda yüzde 45'e çıkacak!
SGK borçlanmaları için kritik günler: Yeni yılda yüzde 45'e çıkacak!
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan ABB'nin ucuz et dağıtma talebine ret
Et ve Süt Kurumu'ndan ABB'nin ucuz et dağıtma talebine ret
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Hamas'tan Yahudilerin Batı Şeria'da arazi almasının önünü açacak yasa tasarısına tepki
Hamas'tan Yahudilerin Batı Şeria'da arazi almasının önünü açacak yasa tasarısına tepki
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Vestel'de Çinli ortak iddialarına yetkili isimden cevap geldi!
Vestel'de Çinli ortak iddialarına yetkili isimden cevap geldi!
Yangın faciası! 8 apartmanlı siteyi alevler sardı: 13 kişi öldü, 15 kişi ağır yaralandı
Yangın faciası! 8 apartmanlı siteyi alevler sardı: 13 kişi öldü, 15 kişi ağır yaralandı
Kerem Aktürkoğlu eleştirilere yanıt verdi
Kerem Aktürkoğlu eleştirilere yanıt verdi
Muçi'nin Trabzonspor mutluluğu
Muçi'nin Trabzonspor mutluluğu
Evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi defnedildi
Evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi defnedildi
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı