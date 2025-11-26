Et ve Süt Kurumu'ndan ABB'nin ucuz et dağıtma talebine ret

ABB'nin dar gelirliye ucuz et sağlamak için yaptığı iki ayrı talep, Et ve Süt Kurumu tarafından “yoğunluk ve taahhütler” gerekçesiyle reddedildi.

Abone ol

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) kendi şirketi üzerinden devlete et satışı yaptığı iddialarının gündemde olduğu dönemde, kurumun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) düşük gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı et ulaştırma girişimlerine iki kez olumsuz yanıt verdiğine dair yeni belgeler ortaya çıktı.

ESK’NIN ANKARA’DAKİ TEK SATIŞ NOKTASI 2023’TE KAPATILDI

Kurumun Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki Ankara’daki son satış mağazası, yaklaşık 700 bin TL’lik kira maliyeti gerekçe gösterilerek 2023 yılında kapatıldı. Bunun üzerine ABB, şehirde ucuz et satışının devam edebilmesi için 21 Haziran 2023’te ESK’ya resmi başvuruda bulundu. Belediyenin yazısında, ihtiyaç olması halinde kuruma ücretsiz alan tahsis edilebileceği belirtilerek, ESK ürünlerinin Başkent Market’lerde ve mobil araçlarda satılmasına onay verilmesi talep edildi. Yazıda, satışın hangi fiyat ve miktarlarda yapılabileceğine ilişkin bilgi istendi.

"YOĞUNLUK NEDENİYLE TALEBİNİZ KARŞILANAMAYACAK"

ESK, 12 Temmuz 2023 tarihli yanıtında, Tarım Kredi Marketleri ile zincir marketler ve Kasaplar Federasyonu üyesi kasaplara yoğun şekilde ürün sağlandığını belirterek ABB’nin talebini reddetti.

İKİNCİ BAŞVURU DA GERİ ÇEVRİLDİ

İlk girişimin sonuçsuz kalmasının ardından ABB, 19 Aralık 2024’te 2025 yılı Ramazan ayı süresince mobil araçlarla uygun fiyatlı et satışı yapabilmek için ESK’ya yeniden başvurdu. Belediyenin ikinci yazısında da et temini için fiyat ve miktar bilgisi talep edildi.

ESK, bu başvuruya gönderdiği yanıtta kurumun misyonu gereği üretici ve tüketici açısından piyasada denge fiyatı sağlama amaçlı çalıştığını belirterek, Ramazan döneminde mağazalarında yoğun talep olduğunu, üretimin büyük bölümünün bu mağazalara yönlendirildiğini bildirdi. Ayrıca Tarım Kredi marketleri ile askeri birliklere yapılan sözleşmeli tedarik yükümlülüklerine dikkat çekilerek, ABB’nin talep ettiği et ve et ürünlerinin karşılanamayacağı ifade edildi.