İsrail Batı Şeria'da geniş çaplı operasyon başlattı

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas ve çevre beldelere sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kentin girişleri kapatılırken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tubas Valisi, İsrail’in operasyonu “birkaç gün süreceğini” bildirdiğini ve “güvenlik gerekçesi olmadığını” söyledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti ve çevre beldelere sabahın erken saatlerinde yoğun askeri yığınakla operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edilirken, askeri iş makineleri ve helikopterler de operasyonlara dahil edildi.

İsrail güçleri kentin tüm girişlerini toprak bariyerlerle kapattı ve kent genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

“BU OPERASYONIN SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Tubas Valisi Ahmed el-Esad, İsrail makamlarının Filistin tarafına operasyonun “birkaç gün süreceğini” ilettiğini aktardı. Esad, yaşananları “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirdi.

İsrail’in bölgede “aranan kişiler olduğu” yönündeki iddiasını reddeden Esad şunları söyledi:

“Bu operasyon siyasi, güvenlik gerekçesi yok.”

Vali, kentin çevresine toprak setler kurulduğunu, günlük yaşamın durma noktasına geldiğini ve özellikle yaşlılar, hastalar ile çocukların ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Esad, Apache tipi helikopterlerin bölgede hareket eden herkese ateş açtığını söyledi ve durumun ağırlaşması üzerine kentin Acil Durum Komitesi’nin teyakkuza geçtiğini açıkladı.

“SALDIRI GİRİŞİMLERİNİ ÖNLEME OPERASYONU”

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, salı gecesi başlatılan operasyon “saldırı girişimlerini önleme” iddiasıyla geniş çaplı baskınları içeriyor.

İsrail askerleri özellikle Tubas, Tammun ve “Beş köy bölgesi” olarak bilinen alanda arama ve gözaltı faaliyetleri yürütüyor.

Operasyonun Menashe, Samaria ve Komando tugayları tarafından düzenlendiği, amacın “örgütlerin yeniden yapılanmasını ve silahlı grupların küçük birlikler oluşturmasını engellemek” olduğu savunuldu.

İsrail’in Kanal 13 televizyonu da savaş helikopterlerinin saldırılar düzenlediğini, köylere giren birliklerin arama ve gözaltı işlemleri yaptığını bildirdi. Kanal, şu aşamada köylerin tahliye edilmesinin beklenmediğini aktardı.

BATI ŞERİA’DA YERLEŞİMCİ SAYISI ARTIYOR

B'Tselem’in Mayıs 2025’te yayımladığı rapora göre, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 730 bini geçti.

Filistinlilere göre İsrail, 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü saldırılarla paralel şekilde Batı Şeria’da da yerleşim yerlerini genişletme, nüfusu yerinden etme ve bölgeyi fiilen “ilhak etme” yönünde adımlar atıyor. Bu durumun Birleşmiş Milletler’in öngördüğü iki devletli çözümü fiilen imkânsız hâle getirdiği belirtiliyor.

Gazze’de iki yıl süren saldırılar sırasında, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria’da 217’si çocuk olmak üzere 1000’den fazla Filistinliyi öldürdüğü raporlandı.

B'Tselem İcra Direktörü Yuli Novak, Batı Şeria’daki durumun İsrail’in cezasızlık politikası nedeniyle her gün kötüleştiğini belirtti. Novak şu ifadeleri kullandı:

“Bu, devam eden bir etnik temizlik anlamına geliyor.

Ne yazık ki İsrail’in çok daha şiddetli bir güç kullanabileceğini biliyoruz, tıpkı Gazze’de gördüğümüz gibi.”

Novak, uluslararası topluma “İsrail’in dokunulmazlığını sonlandırma ve sorumluların yargılanmasını sağlama” çağrısı yaptı.