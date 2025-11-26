Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında büyük bir devrime imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında büyük bir devrime imza attıklarını söyleyerek, "Sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, devletten, kuruluştan doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak sevincidir." dedi.

Erdoğan, "Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse insanın sağlığı ve bunun yanında hastalığı sömürülemez, bir pazar, meta olarak görülemez." diye konuştu.

Erdoğan, "Son 23 yılda sağlığa büyük önem verdik, yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

"Sağlık alanında büyük devrime imza attık"

Tüm sıkıntıları giderdik iddiasında kesinlikle olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sağlık gibi dinamik bir alanda ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmez. Ancak sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız da tartışmasız bir gerçektir." diye konuştu.

Küresel ölçekte sağlık hizmeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık." dedi.

"13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor"

Sağlık döneminde hayati rol üstlenen şehir hastanelerinden 25 tanesinin hizmete girdiğini belirten Erdoğan, "13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesinin sağlık kampüsünün ihale, proje ve arsa çalışmaları devam ediyor." dedi.