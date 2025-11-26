BIST 10.891
HABER /  GÜNCEL

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt dışı hatlarında geçerli 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

 AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasıyla kışı karşılıyor. Kampanyayla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet'in, indirimli biletleri, 28 Kasım saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanyayla 80 bin koltuk satışa sunulurken, indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

