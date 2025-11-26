BIST 10.939
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Bişkek'te yaptığı görüşmede, Kırgız-Rus kardeşlik ilişkilerine ve karşılıklı güvene büyük değer verdiklerini söyledi.

Caparov, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

​​​​​​​Caparov, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya'nın, Kırgızistan için stratejik bir müttefik, güvenilir bir ortak ve iyi bir dost olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek "Elbette, kardeş Rusya ile olan güçlü, çok yönlü ilişkilerimize her zaman değer veriyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Caparov, dinamik ve jeopolitik açıdan karmaşık ekonomik ortama rağmen Putin'in liderliğindeki Rusya'nın yüksek uyum yeteneği ve dayanıklılık sergilediğini vurguladı. Caparov, halkının gündelik hayatta Rusya'nın tüm alanlarında olduğu gibi özellikle enerji ve gıda konusundaki desteğini hissettiğini ifade etti.

Rusya'nın Kırgızistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortaklarından olduğunu belirten Caparov, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde yeni olanaklar, yenilikler ve yatırım imkanlarının sunulduğunun altını çizdi.

Caparov, Rusya'nın Kırgızistan altyapısını geliştirmesi ile burada insani, sanayi ve enerji alanındaki inisiyatiflerine büyük değer verdiklerini belirterek Rus şirketlerinin sayısının önceki yıllara kıyasla üç kat arttığını, bu sayının 1800'e çıktığını aktardı. Yüz binlerce Kırgızistan vatandaşının Rusya'da çalışarak her iki ülke ekonomisine katkı sağladığını anımsatan Caparov, Rusya'daki üniversitelerin, Kırgızistanlı öğrencilerin en çok tercih ettikleri üniversiteler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kırgızistan'daki Rus yatırımlarına vurgu

Putin de Kırgızistan'a davet edilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirirken "Meslektaşlarımla birlikte dost Kırgızistan'da bulunmaktan çok memnunuz." diye konuştu.

Ziyaretinin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderler zirvesinin arifesinde geçtiğini belirten Putin, Kırgızistan'ın KGAÖ'nün dönem başkanlığı döneminde yaptığı işlere büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Ortak gündemin yoğun olduğunu belirten Putin, iki ülke arasında ittifak ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik ortak bildirinin yanı sıra ticaret, eğitim, göç ve diğer alanlarda çeşitli anlaşmaların imzalanacağını aktardı.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacmin geçen yıl yüzde 13,6 artarak 4,1 milyar dolara çıktığını, Rusya'nın Kırgızistan'a yönelik yatırımlarının ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Rus sermayesinin Kırgızistan'a olan güveninin arttığını vurgulayan Putin, ülkenin iç siyasi istikrarının bu gelişmede etkili olduğunu ifade etti. Görüşme basına kapalı devam ederken iki lider, heyetler arası toplantının ardından basına açıklamada bulunacak ve bir dizi belgeye imza atacak.

