ABD'de Türk bilim insanı kefaletle serbest bırakıldı yaşadıklarını böyle anlattı

ABD'de gözaltında tutulan ve 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Türk bilim insanı Furkan Dölek, yaşadığı sürecin kendisine özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu yeniden gösterdiğini ve özgürlüğüne kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ABD'de yaklaşık 3 ay gözaltında tutulduktan sonra 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Dölek, yaşadığı süreci ve tahliyesinin ardından hissettiklerini AA muhabirine anlattı.

Dölek, 27 Ağustos'ta ABD sınır polisince gözaltına alındığını belirterek, yaklaşık 6 gün boyunca sınır polisi gözetiminde tutulduğunu ardından New York Buffalo Federal Tutukevine sevk edildiğini dile getirdi.

Ardından Texas eyaletinin El Paso kentindeki bir hapishaneye nakledildiğini ve burada da 2,5 ay tutulduğunu aktaran Dölek, toplamda yaklaşık 3 ay boyunca gözaltında kaldığını vurguladı.

Dölek, özgürlüğüne kavuşmanın tarifsiz bir mutluluk olduğunun altını çizerek, "Özgürlüğünüzü kaybettikten sonra bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi anlayan kişiler, özgürlüğünü kaybeden kişilerdir. Daha sonra bunu kazanmak gerçekten çok büyük bir sevinç ve onur." ifadesini kullandı.

Gözaltının ilk günlerinde ailesi ve avukatlarıyla görüşemediğini belirten Dölek, Buffalo'daki federal gözaltı merkezine alındıktan sonra Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinden Avukat Seyit Şahin ve Michael Gökhan Kıran'ın kendisiyle iletişime geçtiğini aktardı.

Dölek, hukuki süreci yakından takip ettiklerine işaret ederek, "Kendilerinin telkinleri çok rahatlatıcı oldu ve bu süreçte yasal süreci takip etmemizde çok yardımcı oldular. Süreç boyunca bana sürekli net bilgi verildi. Bu sayede de sağlıklı ve süreci takip edebildiğim bir ortam oluştu." diye konuştu.

En kısa sürede normal hayatına ve bilimsel çalışmalarına dönmek istediğini vurgulayan Dölek, süreç boyunca destek veren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesine teşekkür etti.

TASC, sürece ilk günden müdahil oldu

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin, Dölek'in hukuki sürecine ilk andan itibaren gönüllü olarak müdahil olduklarını söyledi.

Dölek'in ciddi mağduriyet yaşadığını fark eder etmez kendisi ve ailesiyle iletişime geçtiklerini anlatan Şahin, "Tamamen gönüllü olarak kendi meslek ilkelerimizden hareketle, Türk-Amerikan toplumunun birer üyesi olarak, Türk-Amerikan toplumuna duyduğumuz yoğun muhabbet ve sevgiden dolayı bir vatandaşımızın ABD'deki haklarını korumak amacıyla böyle bir adım attık." ifadesini kullandı.

Dölek'in kefalet bedelinin karşılanmasında Türk-Amerikan toplumunun dayanışma gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Tüm Türk-Amerikan toplumuna teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Türk bilim insanı Dölek'ten haber alınamamıştı

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı "Fermilab" isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları, sosyal medyada gündem olmuştu. Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.