İki basit yöntem! Altının sahte mi gerçek mi olduğunu böyle anlamak mümkün

Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte sahte altın vakaları da arttı. Uzmanlar, vatandaşların mağdur olmaması için evde uygulanabilecek mıknatıs ve yoğunluk testi yöntemlerinin ilk aşamada önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, sahte altın vakalarında da dikkat çekici bir artışa neden oldu.

Özellikle internetten yapılan alışverişler ve merdiven altı üretimlerin çoğalması, vatandaşları risk altına sokuyor.

Uzmanlar, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmasını önerirken, gerçek altını sahte olandan ayırmada evde uygulanabilecek bazı pratik yöntemlere dikkat çekiyor.

MIKNATIS TESTİ

Gerçek altının en bilinen özelliklerinden biri manyetik olmamasıdır. Bu nedenle mıknatıs testi, sahte altını ayırt etmede en hızlı ve kolay yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Altını güçlü bir mıknatısa yaklaştırın.

Eğer altın mıknatısa doğru çekiliyorsa içinde farklı metaller bulunuyor olabilir.

Gerçek altın mıknatıstan etkilenmez, sabit durur.

Uzmanlar bu testin oldukça pratik olduğunu ama tek başına yüzde 100 kesinlik sunmadığının altını çiziyor.

YOĞUNLUK TESTİ

Altının yoğunluğu yüksek olduğu için su testi, sahte ürünleri tespit etmede etkili bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Nasıl yapılır?

Bir bardağı suyla doldurun.

Altını suyun içine bırakın.

Gerçek altın hızla dibe çöker; içi boş, kaplama veya sahte ürünler daha yavaş iner ya da suyun üst kısmına yakın bölgelerde kalabilir.

Bu yöntem özellikle küçük takılarda bile ilk aşamada önemli veriler sunuyor.

PİYASA UYARIYOR

Kuyumcular, bu iki testin sahte altın konusunda önemli ipuçları verdiğini ama kesin sonuç için mutlaka profesyonel bir kuyumcunun incelemesine başvurulması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, faturasız ve sertifikasız alışverişlerin riskleri arttırdığına da dikkat çekiyor.