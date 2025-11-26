ABD'nin Ukrayna planına ince ayar revize edilen maddeler belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış için 28 maddelik planı 23 Kasım'da Cenevre'de masaya geldi. Ukrayna ve Avrupalı yetkililer bu taslağın üzerinden geçerek bazı değişiklikler yaptı.

Abone ol

Barış planı, geçen hafta Washington'ın Kiev'e sunduğu 28 maddelik planı temel alıyor. Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer hafta sonu Cenevre'de yapılan görüşmelerde plan üzerinde görüşmeler yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada orijinal plan üzerinde "her iki tarafın katkılarıyla, ince ayar yapıldığını" belirtti.

Trump "Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesi talimatı verdim ve aynı zamada, ordudan sorumlu bakan Dan Driscoll Ukraynalılarla görüşecek" dedi.

Atlantik'in iki yakasında güven sorunu

Rusya'nın toprak taleplerine yer vererek hazırlanan "Ukrayna barış planı" Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ilişkilerde derin bir güven bunalımına yol açmış durumda.

Avrupalı siyasetçiler, Trump yönetimini, Avrupa'nın güvenlik endişelerini yok saymakla suçluyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump yönetiminin, barış planının oluşturulmasında Kremlin yanlısı davranmadığında ısrar etti.

Revize edilen maddeler

BBC Türkçe'de yer alan habere göe planın son hali şöyle:

Ukrayna ordusu 800 bin personelle sınırlandırılacak. İlk teklifte bu 600 bindi.



Ukrayna NATO ülkelerinin tamamı onay verirse üye olabilecek. Şu anda tüm ülkeler bunu desteklemiyor. Planın ilk halinde Kiev için NATO üyeliği bir seçenek olmaktan çıkarılacaktı.



NATO Ukrayna'da "kalıcı" asker bulundurmayacak. İlk taslakta Ukrayna'da hiçbir NATO askeri bulunamayacağı yer alıyordu.



ABD, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenceyi Ukrayna'ya verebilecek. Bu, Ukrayna'ya yapılan saldırıların tüm NATO'ya yapılmış kabul edileceği anlamına geliyor. İlk taslakta böyle bir güvence yoktu.



Ukrayna kaybettiği toprakları askeri yollarla almamayı vadedecek. Bunun yerine müzakerelerle geri almayı deneyecek. İlk taslakta Kırım, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin "defakto Rus toprağı" olarak kabul edilmesi yer alıyordu.