Domenico Tedesco puan ortalamasıyla İsmail Kartal'ı solladı! Tam puan listesi...

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 10 maçta 2.40 puan ortalaması yakalayarak 2.38 ortalamalı İsmail Kartal'ı geçti. İtalyan teknik adam, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip ikinci teknik direktörü konumuna yükseldi. İşte tam liste...

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Göreve geldikten sonra sahaya yansıttığı enerji, oyun planındaki netlik ve özellikle son maçlardaki hamle başarısıyla övgü toplayan İtalyan teknik adam, istatistiklerde de önemli bir başarıya imza attı.

2.40 PUAN ORTALAMASI

Tedesco, Fenerbahçe ile iki ay içinde çıktığı 10 lig maçında 2.40 puan ortalaması yakaladı. Bu performans, 2.38 puan ortalaması bulunan İsmail Kartal'ı geride bırakmasını sağladı. Takımın son 5 lig maçını kazanması da bu çıkışın en önemli göstergesi oldu.

PARREIRA'NIN ARKASINDA İKİNCİ SIRADA

Puan ortalaması sıralamasında Tedesco, Fenerbahçe tarihinin efsane isimlerinden Carlos Alberto Parreira'nın (2.47) hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Çarpıcı liste şöyle şekillendi:

Carlos Alberto Parreira: 2.47
Domenico Tedesco: 2.40
İsmail Kartal: 2.38
Ignac Molnar: 2.37
Jose Mourinho: 2.32
Christoph Daum: 2.29
Jorge Jesus: 2.24
Carlos Lazaroni: 2.20
Jozef Venglos: 2.19
Werner Lorant: 2.18
Bu veriler, Tedesco'nun kısa sürede Fenerbahçe'nin hem saha içi hem de istatistiksel anlamda ivme kazanmasını sağladığını ortaya koyuyor.

TAKIMA "AİLE ORTAMI" YANSIDI

Tedesco'nun gelişiyle birlikte takım içinde kuvvetlenen birlik ve pozitif atmosfer, özellikle Beşiktaş ve Rizespor maçlarında geri dönüşlerle kendini gösterdi. Oyuncuların enerji seviyesi ve teknik ekibin maç içi hamle başarısı, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında yeniden güçlü bir konuma taşıdı.

