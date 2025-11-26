BIST 10.939
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

