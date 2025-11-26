BIST 10.939
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadının paylaştığı video gündem oldu

Türkiye'ye yerleşen bir Ukraynalı kadının sosyal medyada paylaştığı video çok konuşuldu. Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu söyleyen kadın, "İstanbul'da akşam kız arkadaşımla yürürken hiçbir endişem yok. Paris'te olsaydık bilmediğimiz sokakta yürüyemezdik. Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli." dedi.

Türkiye'ye yerleşen bir Ukraynalı kadının sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Kadın, Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu belirterek, İstanbul'da gece saatlerinde dahi kız arkadaşıyla rahatça yürüdüğünü söyledi. Bu deneyimini Avrupa şehirleriyle kıyasladı.

Ukraynalı kadın, Paris gibi yerlerde bilmedikleri sokaklarda yürüyemeyeceklerini ancak İstanbul'da hiçbir endişe duymadığını ifade etti.

"Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli" sözleriyle, kişisel huzur ve güvenlik algısının Türkiye'de daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Video, sosyal medyada gündem olurken; genç kadının söylediklerine katılanlar kadar katılmayanlar da oldu.

