Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadının paylaştığı video gündem oldu

Türkiye'ye yerleşen bir Ukraynalı kadının sosyal medyada paylaştığı video çok konuşuldu. Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu söyleyen kadın, "İstanbul'da akşam kız arkadaşımla yürürken hiçbir endişem yok. Paris'te olsaydık bilmediğimiz sokakta yürüyemezdik. Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli." dedi.

Video, sosyal medyada gündem olurken; genç kadının söylediklerine katılanlar kadar katılmayanlar da oldu.