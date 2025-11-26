BIST 10.857
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas, 27 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında Türkiye, Irak ve İsrail’i kapsayan bir temas turuna başlıyor. Rigas, Türkiye’de ikili ilişkileri ilerletmek amacıyla mevkidaşlarıyla görüşecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek. Ziyaret, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü programında ABD heyetine başkanlık etmesiyle başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, 27 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında Ortadoğu ve bölgenin kilit ülkeleri olan Türkiye, Irak ve İsrail’i kapsayan bir temas turuna başlayacak.

Bakan Yardımcısı Rigas'ın programı, Türkiye’deki önemli diplomatik ve kültürel etkinliklerle başlayacak. Rigas, Türkiye'de düzenlenecek olan "İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü" programında ABD heyetine başkanlık edecek.

TÜRKİYE'DE İKİLİ İLİŞKİLER VE FENER RUM PATRİĞİ TEMASLARI

Rigas'ın Türkiye ziyareti sırasında, "ABD-Türkiye ikili ilişkilerini ilerletmek" amacıyla Türk mevkidaşlarıyla kapsamlı görüşmeler yapması planlanıyor. Ayrıca, Rigas, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelerek dini ve kültürel konuları ele alacak.

Türkiye’deki temaslarının ardından Rigas, Bağdat’a geçerek Iraklı yetkililerle bir araya gelecek. Irak ziyareti kapsamında ABD diplomatik tesislerini ziyaret edecek olan Bakan Yardımcısı, Erbil’deki yeni başkonsolosluğun açılışını da gerçekleştirecek.

Bölge turunun son ayağında ise Rigas, İsrailli yetkililerle görüşmeler yapmak üzere İsrail’i ziyaret edecek.

