'Hakemlik konu var' diyen Okan Buruk'tan 'büyük hata' değerlendirmesi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Belçika'nın Union SG takımına 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem yönetimini eleştirdi.

Galatasaray, Devler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union SG takımını konuk etti.

Mücadele 1-0 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın 3 maç üst üste galibiyet serisi sona erdi ve 5 maç sonunda 9 puanda kaldı. 

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

"HAKEMİN VERMEDİĞİ İKİNCİ SARI KARTTAN KIRMIZI KART BÜYÜK HATA"

Okan Buruk yorumunda; “Her şeyi hakeme bağlamamak gerek. Bugün yedek kulübemiz de yeterli olmadı. Jakobs'un sakatlığı da etkiledi. Çözüm aradık ama hücumda kreatif işleri yapmakta zorlandığımız bir gün oldu. Daha çok üretebilirdik. Hakemin vermediği ikinci sarı karttan kırmızı kart büyük hata. İspanya'da zaten hakemlikle ilgili bir konu var. Bugün bunu biz de gördük. Tam hücum yaparken biz oyunu da durdurdu bir kez. İlk golü atan taraf biz olsaydık belki çok rahat kazanabilirdik.” dedi. 

OKAN BURUK'TAN EREN ELMALI SİTEMİ

Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; “Hepimiz oradayken çok kolay bir gol yedik. Herkesin savunmada olduğu bir andı. Maçın devamında 4-4-2'ye dönmeye çalıştım ama rakibimiz iyi savunma yaptı. Daha çok üretebilirdik. Jakobs kendisi çıkmak istedi. Kontrolleri yapılacak. Şanssız bir dönem geçiriyoruz. Eren'in cezası özellikle bizim için Türk futbolu için üzücü bir durum. Eren'in 4 yıl 8 ay önce oynadığı bir bahisten dolayı Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaması çok üzücü oldu. Avrupa kupasında yarışan bir takım için üzücü bir durum oldu. Tabii ki saygı duyuyorum ama çok eskiden yaptığı küçük bir hata için zamanlaması çok kötü oldu diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

