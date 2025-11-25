Galatasaray’da kırmızı kart gören genç isme taraftardan destek

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Union SG’yi konuk ettiği karşılaşmada, teknik direktör Okan Buruk 53’üncü dakikada İsmail Jakobs’un yerine 18 yaşındaki Arda Ünyay’ı oyuna aldı. Genç futbolcu 88’inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılırken, sahadan ayrıldığı sırada taraftarlar ve Okan Buruk tarafından alkışlarla desteklendi.Abone ol
