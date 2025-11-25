BIST 10.857
Galatasaray’da kırmızı kart gören genç isme taraftardan destek

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Union SG’yi konuk ettiği karşılaşmada, teknik direktör Okan Buruk 53’üncü dakikada İsmail Jakobs’un yerine 18 yaşındaki Arda Ünyay’ı oyuna aldı. Genç futbolcu 88’inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılırken, sahadan ayrıldığı sırada taraftarlar ve Okan Buruk tarafından alkışlarla desteklendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union SG'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 53'ncü dakikada İsmail Jakobs'un yerine 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı oyuna aldı.

Genç oyuncu, karşılaşmanın 88'nci dakikasında ikinci sarı kartını alarak kırmızı kart gördü. 2007 doğumlu oyuncu, sahadan ayrılırken taraftarlar ve Okan Buruk kendisini alkışlayarak destek verdi.

