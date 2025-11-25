BIST 10.857
Donald Trump, Şükran Günü nedeniyle iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel Şükran Günü etkinliğinde “Gobble” ve “Waddle” adlı iki hindiyi affetti. Trump ayrıca esprili bir dille, geçen sene Biden'ın iki hindiyi otomatik imza ile affettiğini bu nedenle o hindi aflarının geçersiz olduğunu söyledi.

Washington'da Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Trump, Şükran Günü yaklaşırken Amerikan halkının geçen yıla göre ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Trump, Joe Biden döneminden kötü bir ekonomik tabloyu miras aldıklarını savunarak, kendi yönetiminin 1 yılda, kısa bir süre içinde ülkeye 18 trilyon dolarlık yatırım sözü aldığını anlattı.

SUÇ ORANLARININ DÜŞÜŞÜNDE ULUSAL MUHAFIZLARIN ETKİSİ

Başkent Washington'da Ulusal Muhafızların görev yapmasıyla kentin eskiye göre çok daha güvenli hale geldiğini ifade eden Trump, özellikle Chicago'daki suç oranlarına atıfta bulunarak bu kenti de güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

"BİDEN'IN HİNDİ AFLARI GEÇERSİZ"

Trump ayrıca, önceki Başkan Joe Biden'ın geçen yıl görevdeyken iki hindiyi gerçek Başkanlık yetkisiyle değil, "otomatik imza yöntemiyle" (Otopen) kullanarak affettiğini ve bunun gerçek bir af olmadığını savundu.

Mizahi bir dille "yaptıkları soruşturma sonucunda" geçen yılki hindi affetme olayının geçersiz olduğunu savunan Trump, o hindileri de kendisinin gerçekten affettiğini dile getirdi.

İKİ HİNDİYİ AFFETTİ

ABD Başkanı, konuşmasının ardından North Carolina eyaletinde yetiştirilen "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi başkanlık yetkisine dayanarak affettiğini belirtti.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

