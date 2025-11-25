BIST 10.857
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, farklı illerde yaşanan sarsıntılar vatandaşların endişesini artırıyor. Bugün saat 20.13’te Muğla Datça açıklarında AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, depremin derinliği 8.92 kilometre olarak ölçüldü.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 

Sındırgı’daki depremin yarattığı tedirginlik henüz devam ederken, farklı illerde de meydana gelen sarsıntılar vatandaşları endişelendiriyor. 

MUĞLA'DA DEPREM

AFAD verilerine bugün saat 20:13'te Muğla Datça açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 8.92 km olarak kaydedildi. 

