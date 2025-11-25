Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, farklı illerde yaşanan sarsıntılar vatandaşların endişesini artırıyor. Bugün saat 20.13’te Muğla Datça açıklarında AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, depremin derinliği 8.92 kilometre olarak ölçüldü.Abone ol
MUĞLA'DA DEPREM
AFAD verilerine bugün saat 20:13'te Muğla Datça açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 8.92 km olarak kaydedildi.