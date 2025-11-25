Galatasaray - Union SG / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında oynanan kritik mücadeleye çevriliyor. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcisi karşısında da galibiyet alarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmak istiyor.

Galatasaray - Union SG ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van De Perre, Niang, David, Ait El Hadj.

CİMBOM KAYBETMEK İSTEMİYOR

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, kritik maçı kazanarak puanını 12'ye çıkartmayı hedefliyor. 3 puanla 28. sırada yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, zorlu virajı geçerek ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

UNION SAINT-GILLOISE İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile karşılaştı. Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaşacağı üçüncü Belçika ekibi olacak.

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union Saint-Gilloise karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da maçta yer alamayacak. Ayrıca Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sol bekte görev yapan Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.

"KADRO SAYISI OLARAK AZALDIK"

Union Saint-Gilloise maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Son durumlarına antrenman öncesinde bakacağız. Her takımın başarına gelecek şeyler bunlar. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üstü üste gelen sakatlıklar, cezalardan dolayı kadro sayısı olarak azaldık. Kim olursa olsun bizim için en önemli şey sahaya çok güçlü oyuncularla çıkacağız. O yüzden oyuncularıma, takımıma çok güveniyorum. Son idman öncesinde bakacağız, yarın da durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumları netleşecek"

GALATASARAY BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI KAZANAMADI

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için yarın sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yarın Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.