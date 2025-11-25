BIST 10.857
DOLAR 42,41
EURO 49,16
ALTIN 5.632,81
HABER /  GÜNCEL

Kayıp olarak aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu

Malatya’nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin sisli ve sarp arazide yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında ölü olarak bulundu.

Abone ol

Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında ölü bulundu.

Göllüce Mahallesi'nde kimsesi olmadığı için yeğenlerinin yanında kaldığı öğrenilen Turgut'tan (74) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, dedektör köpeklerin de yardımıyla Turgut'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Sarp arazi koşullarına rağmen gün boyu geniş bir alanda aramayı sürdüren ekipler, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında Turgut'un cesedini buldu.

Arama çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Hasan Sezer, dünden bu yana haber alınamayan Zeynep Turgut için herkesin seferber olduğunu belirterek, "Yaşlı teyzemizin sağ bulunmasını umut ediyorduk ama ne yazık ki acı haberle karşılaştık. Hepimiz derinden üzüldük." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray’da kırmızı kart gören genç isme taraftardan destek
Galatasaray’da kırmızı kart gören genç isme taraftardan destek
Donald Trump, Şükran Günü nedeniyle iki hindiyi affetti
Donald Trump, Şükran Günü nedeniyle iki hindiyi affetti
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Galatasaray Avrupa'da yara aldı
Galatasaray Avrupa'da yara aldı
Türkiye, Dünya Kupası'nda 4. torbada bulunacak
Türkiye, Dünya Kupası'nda 4. torbada bulunacak
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansı, keman virtüözü Madeleine Mitchell'i ağırladı
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansı, keman virtüözü Madeleine Mitchell'i ağırladı
Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor
Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor
Türkiye barış için devrede! Erdoğan, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Türkiye barış için devrede! Erdoğan, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Borsa'dan 2026’da 15 bin puan bekleniyor
Borsa'dan 2026’da 15 bin puan bekleniyor
Selçuk Bayraktar: Dünyada eşi benzeri olmayan hazine elimizde
Selçuk Bayraktar: Dünyada eşi benzeri olmayan hazine elimizde
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina kadroda yok
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina kadroda yok
'Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi' iddialarına yalanlama
'Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi' iddialarına yalanlama