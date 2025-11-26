BIST 10.857
DOLAR 42,41
EURO 49,16
ALTIN 5.632,81
HABER /  SPOR

Cristiano Ronaldo’ya Dünya Kupası müjdesi

Cristiano Ronaldo’ya Dünya Kupası müjdesi

FIFA Disiplin Kurulu, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza verdi; futbolcunun bu cezanın 1 maçını Ermenistan karşılaşmasını kaçırarak çektiği, kalan 2 maçın ise bir yıl süreyle ertelendiği açıklandı.

Abone ol

FIFA Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, Portekizli yıldıza F Grubu'nun 5. haftasında İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç ceza verildi belirtildi.

Ronaldo'nun bu cezanın 1 maçlık bölümünü grubun son maçı olan Ermenistan'a karşı oynayamayarak çektiği vurgulanarak cezanın 2 maçlık bölümünün ise bir yıl süreyle ertelendiği aktarıldı.

FIFA, verilen kararın iptal edilmediğini sadece ertelendiğinin altını çizerek, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz temsilcisinin bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır. Bu durum, yeni ihlal nedeniyle uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmez." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Portekiz'in 2-0 yenildiği maçta İrlandalı stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atması sonucunda kırmızı kart görmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Zehir saçacaklardı! 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Zehir saçacaklardı! 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
'Hakemlik konu var' diyen Okan Buruk'tan 'büyük hata' değerlendirmesi
'Hakemlik konu var' diyen Okan Buruk'tan 'büyük hata' değerlendirmesi
Kayıp olarak aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! 75 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu
Galatasaray’da kırmızı kart gören genç isme taraftardan destek
Galatasaray’da kırmızı kart gören genç isme taraftardan destek
Donald Trump, Şükran Günü nedeniyle iki hindiyi affetti
Donald Trump, Şükran Günü nedeniyle iki hindiyi affetti
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Galatasaray Avrupa'da yara aldı
Galatasaray Avrupa'da yara aldı
Türkiye, Dünya Kupası'nda 4. torbada bulunacak
Türkiye, Dünya Kupası'nda 4. torbada bulunacak
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansı, keman virtüözü Madeleine Mitchell'i ağırladı
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansı, keman virtüözü Madeleine Mitchell'i ağırladı
Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor
Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor
Türkiye barış için devrede! Erdoğan, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Türkiye barış için devrede! Erdoğan, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Borsa'dan 2026’da 15 bin puan bekleniyor
Borsa'dan 2026’da 15 bin puan bekleniyor