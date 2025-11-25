BIST 10.857
Zehir saçacaklardı! 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ile bu ürünlerden yeniden paketlenerek satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki 4 soğuk hava deposu ile 1 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

